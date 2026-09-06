Atlético de Madrid : Julian Alvarez change totalement de comportement !

Que l’été fut long pour le FC Barcelone et pour l’Atlético de Madrid. Mais si les dirigeants et les supporters de ces deux clubs ont terminé lessivés après ce feuilleton interminable, que dire de Julian Alvarez. Conspué par les supporters de l’Atlético de Madrid, l’international argentin a très mal vécu cette affaire, au point où certains médias ont évoqué une lourde dépression. Lors de ses apparitions à l’entraînement, il faut dire qu’il semblait clairement traîner son spleen…

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Les médias catalans précisent d’ailleurs que le FC Barcelone repassera à l’attaque cet hiver, et on aura donc, a priori, un nouveau feuilleton Alvarez pour le mois de janvier. El Chiringuito de Jugones expliquait d’ailleurs qu’en début d’année 2027, l’Atlético pourrait cette fois accepter de le laisser filer. Quoi qu’il en soit, d’ici là, l’attaquant de 26 ans va devoir défendre les couleurs de l’Atlético.

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Un nouveau Julian Alvarez

Samedi, il est d’ailleurs entré en jeu lors de la rencontre face à l’Athletic à San Mamés, perdue sur le score de 3-0. S’il n’a pas pu faire de différences, son attitude a été saluée, puisqu’on l’a senti très impliqué et déterminé. Marca publie de nouvelles informations sur l’Argentin ce dimanche, et explique qu’il a ce même comportement positif à l’entraînement. Il a envie de se remettre tout le monde dans la poche à Madrid et va tout faire pour y parvenir.

Il est notamment épaulé par plusieurs de ses coéquipiers, comme Juan Musso et Christian Romero, et en interne, tout le monde souhaite l’aider à retrouver des bonnes sensations et son meilleur niveau. Face à Liverpool en Ligue des Champions cette semaine, il aura donc une occasion en or de se rapprocher, un peu plus, d’une réconciliation avec les Colchoneros et de retrouver peu à peu le sourire…