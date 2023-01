Les confidences de Laurent Blanc sur le bouillant mercato de l’OL !

La suite après cette publicité

Malo Gusto, Romain Faivre, Rayan Cherki, Tetê, Wilson Isidor, Ellyes Skhiri, sans parler du départ déjà acté de Karl Toko-Ekambi vers Rennes, le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais n’est pas de tout repos. Une situation assez logique au regard de la situation sportive des Gones, en grande difficulté dans le jeu et occupant une triste neuvième place en Ligue 1 avant de croiser le fer avec Ajaccio, dix-huitième et relégable. Présent en conférence de presse, Laurent Blanc est d’ailleurs revenu, sans concession, sur cette délicate période…

«J’aimerais que cela se termine. Je pense que cela va bien se terminer. J’attends avec impatience le 31 janvier au soir. Pour un entraîneur c’est une période complexe», a tout d’abord reconnu l’ancien sélectionneur des Bleus avant de poursuivre. «Si moi je suis la cause de cette période agitée par mes demandes ? Non je ne pense pas être le fautif ou le responsable de tout cela. Ce qui me désole le plus dans la préparation d’un match de championnat c’est qu’il y a un climat où on peut perdre un joueur ou récupérer un joueur à tout moment. C’est une période que je n’apprécie pas tellement. Je veux simplement améliorer mon groupe, je veux qu’il soit plus compétitif pour que l’on puisse avoir de bons résultats.»

Animé par la volonté de se relever en championnat mais conscient des difficultés actuelles du club rhodanien, le technicien de 57 ans est ensuite revenu, plus en détail, sur les différents dossiers chauds animant le mercato de l’OL. Interrogé, tout d’abord, sur les possibles départs, le Cévenol, passé par Al-Rayyan au Qatar, a notamment reconnu que l’arrivée de Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais n’était pas «prévue parmi les mouvements du mercato hivernal» et qu’il fallait donc pallier ce transfert inattendu malgré le peu de «buteurs d’expérience disponibles sur le marché». Relancé sur les cas Malo Gusto, convoité par Chelsea, et Rayan Cherki, dans le viseur du Paris Saint-Germain, l’entraîneur français s’est, en revanche, montré plus confiant, assurant avoir reçu des garanties à ce niveau-là.

«Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s’ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatiques et faire preuve d’autorité. J’ai eu des garanties, mes dirigeants m’ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon.» Peu inquiet concernant l’attractivité de l’OL, malgré l’absence de Ligue des Champions, Laurent Blanc est, par ailleurs, revenu sur les possibles arrivées avant la fin du mercato. Dans cette optique, il est notamment revenu sur le dossier complexe Wilson Isidor, également désiré par le FC Lorient, tout en avouant un intérêt certain. Au même titre que l’international tunisien Ellyes Skhiri, actuellement sous les couleurs du FC Cologne.

«Des discussions avec ces deux joueurs ? C’est de la vie privée ça. Je ne vous demande pas qui vous avez eu au téléphone. Oui Isidor et Skhiri m’intéressent. On avait donné des directions sur les besoins. On voulait un défenseur (Lovren) et une sentinelle, cela n’a pas changé», a ainsi reconnu Blanc face aux journalistes. Lucide, le coach lyonnais s’est enfin confié sur un possible départ de Tetê, convoité par Leeds et surtout Leicester. «Je ne peux pas parler de Tetê mais cela peut arriver», avouait le Français avant de se projeter sur la suite de la saison. «Le souci c’est l’équilibre de l’équipe. Après le 1er février, tous les joueurs qui seront là termineront la saison et s’entraîneront avec nous. Avec deux compétitions, la Coupe et le championnat, il faut aussi créer de la place pour les jeunes et c’est compliqué car on a un effectif même si on va perdre certainement quelques joueurs. On ne les remplacera pas tous numériquement et je ferais de la place pour les jeunes.» Les derniers jours et dernières heures du mercato s’annoncent intenses et encore plus à l’ OL.

