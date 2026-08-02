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OM : Jeffrey de Lang ne rejoindra finalement pas Twente

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Jeffrey de Lange @Maxppp

L’Olympique de Marseille pourrait perdre ses deux gardiens cet été. Comme indiqué ces derniers jours, Gerónimo Rulli est dans le viseur de Manchester City, qui souhaite en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma, tandis que Jeffrey de Lange est également susceptible de quitter le club phocéen. Les deux portiers sont sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027.

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Le portier néerlandais de 28 ans ne rejoindra toutefois pas le FC Twente. En effet, les discussions avec l’OM ont pris fin et le club d’Eredivisie a finalement choisi d’accélérer sur la piste Joël Drommel, gardien du PSV Eindhoven. Une piste en moins pour Jeffrey de Lange, dont l’avenir à Marseille demeure incertain.

Pub. le - MAJ le
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