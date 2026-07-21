EA FC 27 : Kylian Mbappé sera sur la jaquette de l’édition Ultimate

Electronic Arts vient d’annoncer, ce mardi, que Kylian Mbappé sera l’athlète de la jaquette de l’édition Ultimate d’EA SPORTS FC 27. L’avant-centre français fait son retour sur la jaquette du jeu, après avoir été sur la cover des jeux FIFA 21, FIFA 22 et FIFA 23. Il devient par la même occasion le deuxième joueur à être le plus présent sur la couverture du célèbre jeu d’Electronic Arts (4), derrière Ronaldinho (5). « Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau Kylian au sein de la franchise en tant que star de la jaquette d’EA SPORTS FC 27 », a déclaré Jeff Sharma, vice-président de la stratégie franchise et du marketing chez EA Sports FC.

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Back on the cover. Ready to go again.@KMbappe leads the #FC27 Cover. See the full reveal, July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 21, 2026

« Les performances de Kylian, aussi bien en club avec le Real Madrid qu’en sélection avec la France, ont fait de lui l’un des joueurs les plus marquants de sa génération. Il incarne l’ambition, la créativité et l’aura mondiale qui définissent aujourd’hui EA SPORTS FC, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec lui. »