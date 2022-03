OM : Sampaoli et Kolasinac sur l'absence des supporters

La suite après cette publicité

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille devrait valider son billet pour les quarts de finale de la Conference League en Suisse, contre le FC Bâle (victoire 2-1 à l'aller). Pourtant, les supporters marseillais, après un imbroglio dont on ne connaît toujours pas les tenants et les aboutissants, ne seront pas là. Sead Kolasinac s'est exprimé sur cela : « pour moi, c'est une honte que les supporters ne soient pas là, ils sont importants pour l'équipe, pour le club. Mais c'est comme ça. Nous voulons gagner pour eux et ramener la victoire pour eux », tout comme Jorge Sampaoli.