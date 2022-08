PSG - ASM : Mbappé a laissé son penalty à Neymar

La suite après cette publicité

Après le match nul contre l'AS Monaco (1-1), Christophe Galtier est revenu sur la hiérarchie des tireurs pour les penalties au sein du PSG. «La hiérarchie, c'était Kylian 1, Mbappé 2. J'ai vu qu'ils ont échangé et que Ney a pris la décision de le tirer, après avoir discuté avec Kylian. C'est aussi de grands joueurs, de sentir de ce qu'il en est. Le plus important, c'est que Ney l'ait tiré et marqué et que Kylian l'ait félicité», a d'ailleurs précisé le technicien français.

Pour rappel, en deuxième période, le Paris Saint-Germain a obtenu un penalty puisque Neymar s'est écroulé dans la surface monégasque à la suite d'une faute de Maripan. Le Brésilien s'est alors fait justice lui-même. Ce fait de jeu a réveillé les mauvais souvenirs du "penaltygate". En tout cas, cette fois-ci, les stars parisiennes ont semblé être en total accord au moment de poser le ballon au niveau des 11 mètres.