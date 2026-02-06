Gaëtan Perrin et sa volte-face avec l’AJ Auxerre

L’AJA a vécu la même mésaventure avec Gaëtan Perrin que ce qu’il avait fait vivre au Havre avec Romain Faivre en début de mercato. Alors que le joueur de 29 ans était tout proche de s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat avec le club qu’il a quitté l’été dernier seulement, il s’est finalement tourné vers le LOSC. Les Dogues ont offert 5 M€ à Krasnodar pour boucler ce transfert.

«Cette dernière journée de mercato a été très intense. Les choses sont dites, mais moi j’ai vécu ça avec intensité. Ce projet pour moi est exceptionnel. Le LOSC est un grand club. Je ne regrette pas mon vécu avec l’AJA. Je leur souhaite le meilleur, mais mon avenir est ici dans le Nord», a réagi le néo-Lillois lors de sa présentation à la presse.