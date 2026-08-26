Real Madrid : le superbe doublé de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé rattrape déjà son retard. Resté muet lors de la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol il y a quatre jours (1-2), le numéro 10 des Bleus s’est offert un doublé ce mercredi soir face à la Real Sociedad en championnat.

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💫 | MBAPPÉ L'AFFAMÉ ! Le doublé, avec la connexion magique de Bellingham ! 🪄#LALIGA #RealMadridRealSociedad

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Après un premier très beau but en première période, Mbappé s’en est offert un second, toujours avec style. Il trouvait un relais supersonique avec Bellingham à l’entrée de la surface, et concluait d’un plat du pied parfait pour redonner l’avantage aux siens (60e, 2-1). Vinicius Junior a depuis porté le score à 3-1 (68e).