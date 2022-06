Florentino Pérez revient sur les événements du Stade de France

La décision de jouer la finale de la Ligue des Champions au Stade de France a été prise entre les matchs aller et retour entre le Real Madrid et le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens l'ayant emporté à l'aller, Florentino Pérez trouve ça suspect que la finale ai été délocalisé à Paris à ce moment là : «dites-nous pourquoi ils ont pris Paris et Saint Denis. Entre l’aller et le retour des huitièmes s’est produit le changement de lieu et il y a des gens qui pensent qu’ils décident de le localiser à Paris en pensant qu’ils éliminaient le Real Madrid.»

La suite après cette publicité

Présent sur le plateau d'El Chiringuito, le président du Real Madrid est revenu sur les incidents du Stade de France, critiquant la réponse du gouvernement français et s'interrogeant sur la logique d'organiser un événement dans une zone à risques : «le monde entier est blessé. Un tel spectacle ne doit jamais se produire dans la vie. Nous avons envoyé une lettre à l'UEFA et au gouvernement français. Ils ont blâmé les supporters de Liverpool, mais eux et ceux de Madrid ont subi les mêmes agressions, vols et violences. Pourquoi choisir cet endroit? Tout le monde savait que cette zone avait besoin de mesures de sécurité. Ils ne nous ont rien dit.»