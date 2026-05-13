Ligue 2 : la sensation marseillaise Giovani Versini attise les convoitises

C’est l’histoire d’une ascension fulgurante pour ce gamin d’1m67. Formé dans la cité phocéenne, passé par le réputé Burel FC puis par le centre de formation de l’Olympique de Marseille, le gaucher a longtemps avancé dans l’ombre. Après des débuts prometteurs avec la réserve olympienne, il rejoint le Clermont Foot 63 à l’été 2022. Une étape d’apprentissage où les opportunités en équipe première restent toutefois limitées. Contraint de se contenter de temps de jeu en National 3 puis lors d’un prêt à Bourgoin-Jallieu, le natif de Marseille ne lâche rien. Le déclic intervient lors de la saison passée avec un prêt décisif à Châteauroux. En National, il crève l’écran en bouclant l’exercice avec 5 buts et 9 offrandes en 26 matchs.

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Sacré révélation du championnat, cet ailier capable d’éliminer en un contre un et de créer de constants décalages tape dans l’œil du Pau FC, qui flaire le coup parfait en le récupérant libre en juillet 2025. Dans le Béarn, la confirmation est impressionnante. Sous les ordres de Thierry Debes, Giovani Versini est tout simplement devenu le leader offensif absolu des Palois et l’un des grands artisans de leur neuvième place finale. Meilleur dribbleur de Ligue 2, il affiche un bilan étincelant de 9 buts et 4 passes décisives en 30 rencontres de championnat. Des performances XXL qui viennent d’être logiquement adoubées par ses pairs, puisque le joueur a été élu dans l’équipe type de l’année en Ligue 2. Bien plus qu’un simple ailier de percussion, le numéro 10 s’est affirmé comme un véritable maître à jouer, doté d’une vision de jeu et d’une qualité de dernière passe largement au-dessus de la moyenne.

La Ligue 1… mais aussi Cologne sur le coup

Une progression linéaire et une implication de tous les instants qui lui ont ouvert les portes de la sélection nationale. Profitant d’une cascade de forfaits, Gérald Baticle l’a convoqué chez les Espoirs en mars dernier, lui offrant ses deux premières sélections face au Luxembourg et à l’Islande. L’occasion idéale pour le Palois de s’inscrire dans la durée sous le maillot bleuet. Inévitablement, une telle trajectoire ne passe plus inaperçue sur le marché des transferts. Estimé à environ 4 millions d’euros, le joueur de 22 ans, lié au Pau FC jusqu’en juin 2028, attise logiquement les convoitises.

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Si le RC Lens avait coché son nom il y a quelques semaines avant de se diriger vers d’autres profils, l’AS Saint-Étienne suit le dossier avec une très grande attention. Selon nos informations, le club du Forez pourrait même rapidement passer à la vitesse supérieure, particulièrement en cas de montée en Ligue 1. La menace vient également de l’étranger. Le profil technique et percutant de Giovani Versini plaît énormément en Bundesliga, où le FC Cologne a déjà effectué une approche concrète pour tenter d’enrôler la pépite béarnaise. Une chose est sûre, l’été s’annonce très mouvementé pour le prodige marseillais.