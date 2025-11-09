Menu Rechercher
Manchester City : Erling Haaland climatise Liverpool

Par Josué Cassé
1 min.
Erling Haaland sous les couleurs de Manchester City. @Maxppp
Man City 3-0 Liverpool

Auteur de 21 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues, Erling Haaland débutait une nouvelle fois à la pointe de l’attaque mancunienne lors du choc face à Liverpool. Après un raté sur penalty, le Norvégien a finalement libéré les siens.

CANAL+ Foot
ERLING HAALAND, L'INÉVITABLE ⚡️

Le géant norvégien se rattrape parfaitement après son pénalty manqué et lance Manchester City face à Liverpool 👊

#MCILIV | #PremierLeague
Sur un centre parfait de Matheus Nunes, le buteur des Citizens dominait Ibrahima Konaté et trompait Giorgi Mamardashvili d’une tête croisée. Manchester City mène 1-0 et se retrouve provisoirement 2e du classement.

Pub. le - MAJ le
