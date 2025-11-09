Manchester City : Erling Haaland climatise Liverpool

Auteur de 21 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues, Erling Haaland débutait une nouvelle fois à la pointe de l’attaque mancunienne lors du choc face à Liverpool. Après un raté sur penalty, le Norvégien a finalement libéré les siens.

La suite après cette publicité

Sur un centre parfait de Matheus Nunes, le buteur des Citizens dominait Ibrahima Konaté et trompait Giorgi Mamardashvili d’une tête croisée. Manchester City mène 1-0 et se retrouve provisoirement 2e du classement.