Premier League
Manchester City : Erling Haaland climatise Liverpool
1 min.
@Maxppp
Auteur de 21 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues, Erling Haaland débutait une nouvelle fois à la pointe de l’attaque mancunienne lors du choc face à Liverpool. Après un raté sur penalty, le Norvégien a finalement libéré les siens.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 18:05
ERLING HAALAND, L'INÉVITABLE ⚡️Voir sur X
Le géant norvégien se rattrape parfaitement après son pénalty manqué et lance Manchester City face à Liverpool 👊
#MCILIV | #PremierLeague
Le géant norvégien se rattrape parfaitement après son pénalty manqué et lance Manchester City face à Liverpool 👊
#MCILIV | #PremierLeague
Sur un centre parfait de Matheus Nunes, le buteur des Citizens dominait Ibrahima Konaté et trompait Giorgi Mamardashvili d’une tête croisée. Manchester City mène 1-0 et se retrouve provisoirement 2e du classement.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer