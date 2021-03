Juan Bernat prolonge à son tour au PSG

La période est aux prolongations au PSG. Pendant que le vestiaire panse les plaies de la défaite face à Nantes, en plus des cambriolages ayant eu lieu aux domiciles d’Agnel Di Maria et du père de Marquinhos, le club de la capitale s'active pour prolonger certains de ses joueurs majeurs. Une semaine après le nouveau bail de Fideo jusqu'en 2022 (plus un an en option), c'est Juan Bernat qui en fait de même.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁 pour 4⃣ saisons supplémentaires. Le défenseur latéral, qui vient de fêter ses 28 ans, est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025.



Alors qu'il se trouvait sous contrat jusqu'en juin 2021, il y avait urgence à agir pour la direction du PSG. C'est chose faite. Malgré quelques lenteurs dans ce dossier au début de la saison, le latéral gauche espagnol a fini par signer un nouveau contrat. Il est maintenant lié avec le champion de France en titre jusqu'en 2025, soit 4 saisons de plus.

4 ans plus au PSG pour Bernat

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Juan Bernat pour quatre saisons supplémentaires. Le défenseur latéral, qui vient de fêter ses 28 ans, est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025» précise le communiqué parisien sur son site internet. Rappelons que l'ancien de Valence n'a plus joué depuis le 16 septembre dernier.

La faute à une rupture des ligaments croisés du genou qui le fait manquer la majeure partie de cette saison 2020/2021. Avant cette blessure, l'international espagnol (11 sélections) avait donné grandement satisfaction, lui qui est arrivé au PSG à l'été 2018 en provenance du Bayern Munich contre un peu moins de 15 M€. Après Di Maria et maintenant Bernat, il reste les prolongations de Draxler et surtout de Neymar et Mbappé à concrétiser.