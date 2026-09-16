Real Madrid : Mourinho est déjà très inquiet pour son équipe

José Mourinho n’a pas caché son inquiétude malgré la victoire arrachée par le Real Madrid sur la pelouse d’Elche (3-2). Alors que son équipe menait 2-0 après 33 minutes grâce à Arda Güler et Kylian Mbappé, les Madrilènes ont complètement perdu le fil en seconde période, jusqu’à se faire rejoindre à huit minutes de la fin. « Ce sont des matches où l’on a des occasions et on ne les saisit pas. Quand tout semble facile, on laisse des choses en suspens », a regretté le Portugais. Pour lui, le problème vient surtout d’une baisse d’intensité lorsque ses joueurs pensent avoir fait le plus difficile : « on baisse de régime, on perd le contrôle, on interprète mal ce qui était facile. […] Bien sûr que c’est préoccupant. Mais on a gagné. »

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Le scénario a pourtant bien failli coûter deux points au Real. Après une première période maîtrisée, les Madrilènes ont laissé de plus en plus d’espaces et permis à Elche de revenir grâce à Osorio (71e) puis Nino (82e). Mourinho avait tenté de stabiliser son équipe avec les entrées de Jude Bellingham et Brahim Diaz, avant de finalement prendre tous les risques offensivement. Un choix récompensé dans le temps additionnel lorsque Mbappé a servi Espi pour le but de la victoire (90e+1). « Le nul ne servait à rien. […] La fin de match a été très forte », a résumé Mourinho, satisfait de la réaction de ses joueurs mais conscient que ces passages à vide pourraient coûter beaucoup plus cher à son équipe à l’avenir, elle qui a rejoint le Barça au classement hier, en attendant le match des Blaugranas ce soir face à Santander.