La belle déclaration d'amour de Leroy Sané au Bayern Munich

Après une première saison d'adaptation, Leroy Sané (25 ans) brille de mille feux au Bayern Munich avec 11 buts et 11 offrandes en 26 matches cette saison. Une prépondérance dans le jeu du Rekordmeister qui n'a fait que croître dans cet exercice. Interrogé dans Bild am Sonntag, l'ancien de Schalke 04 et Manchester City a remercié le Bayern Munich pour la gestion de son cas.

«L'ensemble de la direction du club, mais aussi Uli Hoeneß m'ont contacté et m'ont signalé leur soutien absolu. Autant d'encouragements ne sont pas une évidence dans chaque club» a-t-il lâché avant de faire le point sur sa relation avec Julian Nagelsmann : «il continue de me montrer comment je peux être encore meilleur dans son système de jeu et comment nous pouvons nous améliorer ensemble en équipe.» Tout se passe parfaitement pour le natif d'Essen.