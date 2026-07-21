Manchester United veut s’offrir une star du PSG

La Coupe du Monde 2026 s’est achevée dimanche soir avec le sacre de l’Espagne. Malheureusement pour la France, le tournoi ne s’est pas terminé comme elle l’espérait. Les Bleus ont fini à la quatrième place après leur défaite face à l’Angleterre samedi dernier. Plusieurs d’entre eux ont regagné l’Hexagone avant de filer en vacances. Pour certains, il va falloir aussi gérer un mercato très animé. Outre Lucas Digne, qui a passé hier sa visite médicale avant de signer pour 3 ans en faveur du PSG, Maghnes Akliouche est aussi dans le viseur des champions de France et d’Europe 2026.

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Michael Olise, lui, est courtisé par le Real Madrid. De son côté, Maxence Lacroix a les faveurs de Chelsea. Mais c’est surtout Manchester United qui raffole des Tricolores. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires d’Old Trafford apprécient beaucoup Manu Koné. Cela tombe bien puisque l’AS Roma est vendeuse. Ce mardi, le Manchester Evening News assure que les Red Devils sont actuellement en pole position pour recruter le Français valorisé à environ 52 M€. Mais The Athletic ajoute que le prix du joueur pourrait refroidir les Anglais, qui veulent renforcer ce secteur de jeu où ils ont notamment déjà accueilli Youri Tielemans.

Le PSG attaqué pour Barcola

En cas d’échec avec Koné, d’autres Frenchies ont la cote. Aurélien Tchouameni est toujours apprécié. Même chose pour Warren Zaïre-Emery. The Sun indique que son profil plaît chez les Mancuniens. Ce n’est pas la première fois que cette rumeur apparaît cet été. Mais quoi qu’il arrive, il sera difficile, voire impossible, à déloger du PSG, qui compte sur lui. Man U pourrait profiter de son match amical face au PSG pour en discuter. Même chose concernant Bradley Barcola. Ce mardi, The Sun révèle que Manchester United est aussi sur la piste de l’international tricolore. Son profil plaît aux Mancuniens.

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Rappelons qu’ils ne sont pas les seuls sur ce dossier. Arsenal est cité comme un candidat à sa signature. Même chose pour Liverpool. The Athletic insiste encore ce mardi en ajoutant que les deux pensionnaires de Premier League sont toujours à l’affût pour l’ancien joueur de l’OL. Un élément que le PSG ne souhaiterait pas forcément vendre. Un montant de 100 M£ (environ 117 M€) pourrait les faire réfléchir. De son côté, le joueur va pouvoir y voir plus clair. Il y a quelques jours, il a déclaré : « je suis concentré sur la Coupe du Monde. Ce qu’il va se passer après, je ne sais pas. »