Coupe du Monde 2026 : une star de l’Équipe de France est sous pression avant l’Irak !

Les Bleus ont l’opportunité de sceller leur ticket pour les seizièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026. Pour y parvenir, il faudra venir à bout de l’Irak ce soir dès 23h au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Après avoir battu le Sénégal 3-1, au terme d’une deuxième période brillante, les joueurs tricolores arrivent logiquement en confiance, portés par ce duo Mbappé-Olise qui promet encore de faire des étincelles face au 60e du classement FIFA.

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La France arrive à cette deuxième rencontre de poules dans un contexte de sérénité, loin de toute possible polémique ou de doutes sportifs. Il n’y a qu’un petit sujet qui tracasse les fans, le staff et les journalistes : Ousmane Dembélé. Pas au top face au Sénégal, le Ballon d’Or 2025 fait débat. Didier Deschamps a longuement été interrogé à son sujet dimanche soir lors de sa conférence de presse. « Vous êtes sur son dos à Dembélé, il y a un os à ronger… Il a eu une première mi-temps difficile, comme l’équipe, de par ce qu’a proposé le Sénégal et aussi parce qu’on a eu du déchet technique dans le match. Ousmane joue avant-centre au PSG, là ce n’est pas le cas. Il y a des réflexes naturels, donc il y a des ajustements à trouver, même si en deuxième mi-temps, Ous était beaucoup mieux. Il dépend des autres aussi. Le Sénégal fermait l’axe et on y était beaucoup trop. Dès qu’on a pu ouvrir un peu et obliger leurs latéraux à s’écarter, ça a laissé plus d’espace », a répliqué le sélectionneur français.

Il se sait attendu

Comme l’indique L’Equipe, le principal concerné est conscient de tout ce qui a pu se dire à son sujet ces derniers jours. Et il a clairement envie de répondre aux critiques avec une grosse performance sur le terrain. Il sait qu’il n’a pas été au niveau face aux Lions de la Teranga, et ne se cherche d’ailleurs pas d’excuses liées à son positionnement, toujours selon le média. Ce soir, tout indique qu’il retrouvera une place d’ailier droit d’entrée, et il voudra faire mal aux Irakiens afin de prouver qu’il est clairement à la hauteur de ses partenaires Mbappé et Olise. Voire au-dessus, lui qui est, ne l’oublions pas, Ballon d’Or et joueur majeur d’une équipe qui vient de signer un back-to-back en Ligue des Champions.

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Des doutes subsistent tout de même quant à son état de forme, lui qui a enchaîné les blessures et qui n’était clairement pas à 100% lors de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Un manque de rythme évident donc, et ce match a priori abordable contre l’Irak peut lui permettre de retrouver peu à peu son rythme de croisière pour les matchs couperet de ce Mondial. Rendez-vous ce soir à Philadelphie…