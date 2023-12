FC Barcelone : Pedri commence à sérieusement inquiéter l’Espagne

Il n’a que 21 ans et pourtant, lorsqu’il y a des débats sur les meilleurs milieux de terrain de la planète, il est forcément dans la discussion. Et clairement, s’il n’avait pas été autant handicapé par les pépins physiques ces derniers temps, il aurait probablement pu atteindre un niveau encore supérieur à celui qu’il a actuellement. Déjà absent pendant 12 rencontres sur ce début de saison, n’étant revenu à la compétition qu’en novembre, le Canarien ne jouera pas le dernier match de Liga face à Almeria, ce mercredi. Tout comme sa participation à la prochaine Supercoupe d’Espagne est incertaine. La faute à de nouveaux pépins musculaires qui vont l’éloigner des terrains jusqu’en janvier.

Au total, Pedri a manqué la moitié des rencontres du FC Barcelone disputées en 2023, tout comme il a loupé 34% des rencontres jouées par son club depuis son arrivée. Depuis cette fameuse saison 2020/2021, ce sont donc 69 rencontres ratées, à savoir 62 avec l’écurie catalane et 7 avec la sélection espagnole. Des chiffres assez inquiétants pour le Barça, puisqu’il est, normalement, le leader du milieu de terrain. Mais aussi pour la Roja, dont il est également un joueur indispensable.

Comment expliquer ses pépins à répétition ?

Tant à Barcelone que dans le reste de l’Espagne, on s’inquiète fortement, alors que le Barça a de grandes échéances à venir en deuxième partie de saison. Il y a aussi cet Euro 2024, où le Canarien est attendu pour essayer de mener l’Espagne le plus loin possible. « L’enfer de Pedri avec les blessures musculaires qui inquiète le Barça et qui semble chronique », titre par exemple El Confidencial. Des pépins à répétition qui interrogent aussi sur la gestion du FC Barcelone avec lui. Il y a cette fameuse saison 2020/2021, où il a disputé plus de 70 matchs, allant même jusqu’à aller aux Jeux Olympiques après l’Euro, et qui est signalée comme une saison tournant, dans le mauvais sens du terme.

Avec le recul, il semble donc évident qu’il ait beaucoup trop forcé lors de cette saison et que ça continue de lui porter préjudice. La faute à qui ? Au FC Barcelone, mais probablement aussi au joueur ainsi qu’à la fédération espagnole. Le programme de musculation élaboré par le champion d’Espagne pour le joueur, qui lui a notamment permis de prendre 7 kilos de muscle, ne semble également pas porter ses fruits pour le moment. Un constat inquiétant, alors que toute l’Espagne du foot espère qu’il pourra, rapidement, enfin voir la lumière au fond du tunnel.