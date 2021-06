Manchester City est prêt à lâcher deux stars contre Harry Kane, trois clubs s'arrachent Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Sterling + Jesus = Kane

Le marché des transferts fait encore parler en Angleterre, ce mardi. The Sun nous livre une information qui concerne le mercato du champion en titre. D'après le quotidien anglais, Manchester City passe à l'offensive pour Harry Kane. Les Slyblues seraient même prêts à faire un sacrée offre. Ils proposeraient Raheem Sterling et Gabriel Jésus, en plus d'une somme d’argent, en échange du buteur de Tottenham ! Une aubaine pour les Spurs ? Réponse d'ici la fin de l'été...

Pjanic de retour à Turin ?

Le retour de Miralem Pjanic en Serie A semble se préciser. En tout cas, la Vieille Dame est prête à faire l'opération, si on en croit Tuttosport. Massimiliano Allegri serait favorable à la venue de Pjanic, mais il faudra trouver la bonne formule. Un retour en prêt serait d'ailleurs possible, selon le journal. Le milieu de terrain ne dirait pas non à une nouvelle aventure à Turin.

Mourinho drague Donnarumma

Mais c'est aussi l'avenir de Gianluigi Donnarumma qui fait réagir, du côté de l'Italie. Le jeune portier, en fin de contrat avec l'AC Milan, fait par exemple la Une du Corriere dello Sport, qui nous livre «la vérité sur Gigio». Le gardien transalpin quitte Milan pour progresser, explique le journal qui dégage deux prétendants : la Juventus qui retente sa chance et le Barça qui fascine Donnarumma. D'ailleurs, d'après La Gazzetta dello Sport, il y aurait un nouvel arrivant dans la course, puisque José Mourinho aurait appelé directement le gardien, pour tenter sa chance. La bataille sera rude autour du gardien italien, car le PSG aimerait également le faire venir.