AC Milan : Théo Hernandez rêve d'Équipe de France

En quittant le Real Madrid, Theo Hernandez s'est révélé. Arrivé l'été dernier à l'AC Milan, le latéral gauche a brillé en montrant de grandes qualités, notamment offensives. En Italie, il a en effet marqué 6 buts en 33 matchs de Serie A la saison dernière et est reparti sur de bonnes bases cette année encore (1 but et 1 passe décisive en 6 matchs). Des performances qui lui font évidemment rêver des Bleus, où il pourrait rejoindre son frère, Lucas.

C'est en tout cas ce qu'il a confié à la Gazzetta Dello Sport : « les entraîneurs ont parfois leurs idées et leurs joueurs mais honnêtement, il m’a semblé qu’après une saison pareille… Je continuerai à me battre pour qu’on m’appelle. L’Euro est mon objectif, j’ai un an pour le réaliser ». Un clair appel du pied à Didier Deschamps et un petit tacle envoyé à Lucas Digne ou Ferland Mendy, qui semblent être ses principaux concurrents.