Angers - Lens : Franck Haise s'explique après l'embrouille avec les supporters lensois

Malgré la victoire lensoise face à Angers au stade Raymond-Kopa (2-1), Franck Haise s'est adressé aux supporters lensois et le ton n'était pas à la rigolade malgré l'excellent résultat des Sang et Or. Visiblement très remonté, l'entraineur du club nordiste à invectiver les chefs du kop lensois et l'échange a semblé être assez tendu entre les différents protagonistes.

Au cœur de cette querelle, un imbroglio à propos des joueurs du RC Lens. Les supporters lensois auraient trouvé que les applaudissements des acteurs de la rencontre, à l'issue du match, n'avaient pas duré assez longtemps. «Les supporters voulaient que l'on chante notre chant. Mais on le fait à domicile. Je défends mes joueurs. Quelques personnes sifflent. Si on commence à siffler les joueurs... Il faut avoir du respect chez une équipe qui est dernière (de Ligue 1)», a-t-il répondu, au micro de Canal +. Ce petit imbroglio ne devrait toutefois pas assombrir la belle victoire acquise à l'extérieur qui conforte un petit peu plus la deuxième place des Lensois, en pleine forme en ce début de saison.