Suivez la rencontre Yamoussoukro FC - OM en direct commenté

10e : Le portier de l’OM est encore sollicité par un tir de loin et capte sans peine le cuir.

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9e : De loin, plein axe, un joueur de Yamoussoukro tente sa chance mais le ballon file largement au-dessus du but de de Lange.

8e : Le long ballon de Paixao vers Bezahaf dans la profondeur permet à ce dernier d’avoir une occasion mais c’est un hors jeu qui est signalé.

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7e : Un centre des locaux est repoussé par la défense de l’OM, qui veille au grain via un Koum impérial dans sa surface.

6e : Le tacle de Koum est assez engagé et non sanctionné par l’arbitre. L’OM y va franchement dans ces premières minutes, que ce soit dans les duels ou dans les transmissions. Celle de Kondogbia vers Paixao sort en touche.

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4e : Face aux locaux, l’OM démarre doucement, mais maîtrise le ballon dans des proportions importantes. Hojberg multiplie les consignes et conduites.

3e : Dans une belle ambiance, l’OM pousse. Le centre d’Emerson sur la gauche est vraiment raté et le ballon sort donc en six mètres.

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2e : Sur un long ballon de Kondogbia sur la gauche de la surface, Paixao tente un ciseau mais est signalé hors-jeu.

1ere : L’OM prend possession du ballon dans sa moitié de terrain et enchaîne les passes. La longue passe file sur l’arbitre qui contre le cuir et rend donc le ballon à l’OM.

Coup d’envoi

Le coup d’envoi est donné. C’est parti.

20h59 Les deux équipes entrent sur le terrain

Le tube de Van Halen bien connu des habitués du stade Vélodrome accompagne l’entrée des joueurs sur la pelouse.

20h52 | La composition officielle de l’OM

Voilà le premier onze de Bruno Genesio avec l’OM. Dans les buts, on retrouve Jeffrey de Lange qui a devant lui une défense à quatre formée par Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Koum et Emerson. Le double pivot est animé par Hojberg et Kondogbia. Un cran plus haut, on retrouve Amine Harit, Abdallah et Paixao qui soutiennent l’attaquant de pointe, à savoir Neal Maupay

📋Le XI de départ de nos Olympiens pour le match contre Yamoussoukro FC ⬇️ @sublime_ci pic.twitter.com/qzLI6KCA9A — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 17, 2026

20h33 | Le programme estival de l’OM

Après ce match amical face à Yamoussoukro, le club phocéen défiera l’Athletic Bilbao le dimanche 9 août prochain sur la pelouse du stade CEPAC Vélodrome (17h30). Ce sera la première sur le banc de l’OM à domicile pour Bruno Genesio.

19h18 | Bonsoir à toutes et à tous

Bienvenue sur le site de Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre le Yamoussoukro FC et l’OM dont le coup d’envoi aura lieu à 21h (heure française) au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan.