OL : Lucas Paqueta remercie Leonardo

Débarqué en septembre dernier sur le bord du Rhône, Lucas Paqueta (23 ans) est rapidement devenu incontournable dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien a transformé cette équipe de l’OL et on peut dire que Juninho, le directeur sportif du club, a flairé la bonne affaire en faisant venir le joueur en provenance de l’AC Milan. L’international auriverde avait précédemment rejoint les Rossoneri en début d’année 2019 grâce à un autre directeur sportif brésilien : Leonardo. Dans une interview à L’Équipe, le natif de Rio de Janeiro n’oublie pas de saluer le geste de l’actuel patron du PSG, qu’il considère comme son mentor.

«Leonardo m'a beaucoup aidé, accompagné. Pendant une demi-saison avec lui, ça s'est bien passé pour moi. On peut dire qu'il était mon mentor, oui. Mais ensuite, il est parti à Paris. À ce moment-là, je me suis senti un peu seul, pas encore parfaitement adapté à la culture, au club. Mais cette expérience m'a aidé : j'ai beaucoup grandi comme joueur et comme homme. Ici, à Lyon, c'est vrai que Juninho me transmet de la confiance et vous voyez un Paqueta prêt, adapté à ses coéquipiers, identifié au club. Mais tout cela, je le dois donc aussi à Milan et à Leonardo, que je veux remercier. Il m'a aidé et grâce à lui je suis devenu quelqu'un capable d'affronter les difficultés», comme il l’a expliqué lors de cet entretien. Malgré son passage mitigé en Lombardie, Lucas Paqueta n’oublie pas Leonardo.