Stade Rennais : Arnaud Pouille maintient Habib Beye

La semaine est décidément folle au Stade Rennais. Lundi, Habib Beye allait être sur le point d’être viré de son poste d’entraineur, finalement maintenu in extremis par son président, Arnaud Pouille. Le dirigeant a accordé un ultime sursis au technicien de 47 ans, alors qu’il avait lui-même commencé à dire au revoir à certaines personnes au club. Ce sursis avait lieu ce soir sur la pelouse de Toulouse où les Bretons ont mené 2-0, eu deux balles de 3-1, avant de se faire rejoindre et de concéder le nul 2-2. Comme si les éléments en coulisse ne suffisant pas à animer le quotidien d’une équipe en manque de confiance, et de points. Malgré les efforts fournis au mercato, Rennes est 12e ce soir et affrontera Strasbourg le week-end prochain, avec Habib Beye sur le banc.

«On le maintient, on l’a dit au groupe, confirme Pouille au micro de Ligue 1+ ce soir. C’est sûr que tout le monde le sait, il faut des résultats. Il y a eu du contenu, un peu de fragilité, de détresse, mais on va continuer à bosser et trouver des solutions ensemble.» Le dirigeant souhaite encore croire au projet de jeu présenté par l’ancien du Red Star. La prestation de ce soir a répondu à ses attentes selon lui. «Sur le match, c’est de la frustration. Il faut croire en ce groupe, on a confiance en eux. Quand c’est la 6e fois que vous vous faites remonter, c’est dur mais on va essayer de mettre le Stade rennais à sa place» poursuit-il, revenant également sur l’invraisemblable journée de lundi.

Pouille : «Le staff a interprété qu’il allait sortir lundi»

«On a reçu le staff pour savoir s’ils avaient encore de l’énergie. On a parlé pour évoquer les soucis et améliorer les choses. On leur a confié le match à Toulouse pour aller y faire un résultat. (…) Le staff a interprété qu’il allait sortir lundi. On est fragile et un panier percé au niveau des informations. On a vu des choses sorties, "Beye viré", des choses désagréables. Essayons de travailler ensemble avec ce match contre Strasbourg ce week-end». Pouille soutient encore son entraîneur, et ses décisions, à l’image de la mise à l’écart de Seko Fofana et Ludovic Blas. «Je ne fais pas d’ingérence. Ce sont des choix du coach et du staff.»

«C’est un choix lié à la dynamique de groupe, et sur ce qu’on voit tous les jours à l’entraînement, enchaîne un Habib Beye encore frustré sur Ligue 1+. C’est la chose la plus importante. Si on n’est pas à 100% et dans l’état d’esprit, des choix sont faits car des joueurs sont meilleurs pour être dans le groupe ce soir». On retrouvera donc le coach rennais sur le banc ce week-end pour boucler une semaine animée. Avec ou sans Fofana et Blas ? Réponse lors de la convocation d’un groupe où il a toujours la main dessus. Pour le moment.