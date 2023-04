Le Barça sur le point de payer une clause à Séville pour le transfert de Koundé

La suite après cette publicité

Transféré en juillet dernier au FC Barcelone contre la modique somme de 50 millions d’euros, Jules Koundé est sur le point de terminer sa première saison chez les Culers. Auteur de 32 matches toutes compétitions confondues (5 passes décisives), le défenseur barcelonais est régulièrement utilisé par Xavi. Au point d’activer, prochainement, une clause prévue lors de son transfert. En effet, comme le rappelle AS ce samedi, les Blaugranas se sont engagés, au moment de l’opération, à verser 2,5 millions à Séville pour chaque campagne où le Français disputera plus de 60% des matches officiels.

Alors qu’il reste 9 rencontres officielles, Koundé a d’ores et déjà joué plus de 45 minutes lors de 31 matches. En fin de saison, l’équipe de Xavi atteindra 53 matches entre la Ligue, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe et la Super Coupe. En jouant plus de 45 minutes une 32e fois dans cet exercice 2022-2023, Koundé remplira donc les conditions prévues et le Barça devra verser ces 2,5 millions.

