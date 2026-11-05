Bayern : Harry Kane devient le joueur le mieux payé de l’effectif

Tout juste auréolé du Ballon d’Or France Football, Harry Kane a prolongé son contrat avec le Bayern Munich, ce jeudi. Désormais sous contrat jusqu’en 2029, l’avant-centre anglais âgé de 33 ans est même devenu le joueur le mieux payé de l’effectif bavarois, à en croire les informations de Sky Sport. Selon le média allemand, l’ancien attaquant de Tottenham va dorénavant percevoir plus de 30 millions d’euros bruts par an, bonus compris. Il devance ainsi Jamal Musiala dans la grille salariale du Bayern et intègre le top 3 des plus gros contrats du football européen.

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Des bonus liés aux titres nationaux, aux buts et passes décisives ainsi qu’à une victoire finale en Ligue des champions et à un autre Ballon d’Or sont également présents dans ce nouveau bail. Arrivé à l’été 2023 en Allemagne, Harry Kane comptabilise 156 réalisations en 161 apparitions avec le club 35 fois champion de Bundesliga. Depuis son départ des Spurs, le capitaine des Three Lions a remporté les premiers trophées de sa carrière, avec deux titres de champion d’Allemagne (2025, 2026), une Coupe nationale (2026) et deux Supercoupes (2025, 2026).