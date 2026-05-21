Chelsea veut jouer un sale coup à Arsenal pour un crack français !

Sensation de Premier League cette saison avec Bournemouth (13 buts), Éli Junior Kroupi devrait faire partie des grands animateurs du mercato à venir. Dans la journée, le Daily Mail nous apprenait, à ce titre, qu’Arsenal était prêt à casser sa tirelire pour l’attaquant français de 19 ans, évalué autour de 92 millions d’euros.

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Oui mais voilà, les Gunners vont devoir batailler dans ce bouillant dossier. Passé par Lorient, le droitier d’1m79 brille depuis son arrivée outre-Manche et s’impose, aujourd’hui, comme l’une des références à son poste. Technique, plein de sang-froid, rapide, l’attaquant de 19 ans fait partie de cette caste de buteurs polyvalents. Un profil qui ne laisse logiquement pas insensible.

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Les Blues et les Gunners s’arrachent Éli Junior Kroupi

Ce jeudi, le Daily Mail a ainsi publié de nouvelles informations au sujet de l’ancien avant-centre des Merlus. D’après le quotidien anglais, Chelsea se serait, en effet, ajouté à la liste des prétendants susceptibles de l’accueillir cet été. Le journal précise que Bournemouth n’a, en l’état, pas l’intention de vendre son joueur arrivé il y a seulement un an.

Pour autant, en cas de transfert, Bournemouth réaliserait sans doute la plus grosse vente de son histoire puisque le record est actuellement détenu par Antoine Semenyo, transféré à Manchester City cet hiver pour 72 millions d’euros. Une chose est sûre, d’ici quelques semaines, Éli Junior Kroupi risque bien d’affoler le marché des transferts. Reste désormais à connaître sa future destination…