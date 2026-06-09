CdM 2026 : la mise au point de Kylian Mbappé sur l’objectif des Bleus

Hier soir, face à l’Irlande du Nord (3-1), Kylian Mbappé n’était pas vraiment en réussite. En attendant, le capitaine de l’équipe de France s’est montré très ambitieux en passant devant les médias espagnols. À l’heure où la FFF a fixé comme objectif minimum une demi-finale de Coupe du Monde, le Bondynois veut plus que ça.

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«L’objectif est de remporter la Coupe du Monde. Nous allons aux États-Unis pour remporter la Coupe du Monde. Je ne comprends pas ce discours venant de l’extérieur selon lequel l’objectif serait d’atteindre les demi-finales. Si l’objectif est d’atteindre les demi-finales, est-ce qu’une fois arrivés là, nous arrêtons de jouer et rentrons chez nous ? Non ! L’objectif est de gagner. C’est le rêve de tout le monde», a-t-il confié dans des propos relayés par AS.