Toulouse dénonce des messages racistes à l’encontre de Pape Demba Diop après l’OM

Par Maxime Barbaud
1 min.
Les joueurs de Toulouse célèbrent leur qualification @Maxppp

Toulouse a validé sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France hier soir en venant à bout de l’OM aux tirs au but (2-2, 3-4 t.a.b.). Pape Demba Diop a notamment inscrit sa tentative et a célébré en faisant le célèbre signe du rappeur Jul en direction du public du Vélodrome. Une provocation qui n’est pas passée chez certains supporters et qui a valu au Sénégalais de 22 ans des messages racistes sur ses réseaux sociaux.

Toulouse FC
À la suite de la rencontre d’hier soir, Pape Demba Diop a été la cible de messages racistes sur ses réseaux sociaux.

L’ensemble du club et de sa communauté tiennent à lui exprimer leur plein soutien face à ces attaques intolérables et totalement inadmissibles.

Notre institution condamne avec la plus grande fermeté toute forme de racisme et de discrimination, qui n’ont pas leur place dans le sport ni dans notre société.
