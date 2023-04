Barça : Mateu Alemany rassure tout le monde pour Gavi

Véritable pépite du milieu de terrain catalan, Gavi (18 ans) inquiète fortement les pensionnaires du Camp Nou depuis plusieurs semaines. En effet, la justice ibérique a annulé le contrat de Gavi avec l’équipe catalane. Si jamais sa situation n’est pas réglée d’ici la fin de la saison, Gavi sera disponible gratuitement cet été 2023.

Mais Mateu Alemany, le directeur technique du FC Barcelone, a tenu à rassurer les fans, avant le déplacement du Barça à Getafe, cet après-midi. «Nous allons l’inscrire avec certitude, et de notre côté, il n’y a pas de problème. Gavi a renouvelé son contrat pour quatre saisons, il en est à sa première saison et il lui reste trois saisons avec nous, qu’il va poursuivre à coup sûr. De plus, nous sommes convaincus non seulement qu’il va respecter son contrat, mais aussi, en raison de ce qu’il veut, de ce que veulent nos fans et de ce que nous voulons, qu’il va terminer sa carrière à Barcelone», a-t-il déclaré à DAZN, avant la rencontre, qui est à suivre en direct commenté sur notre site.

