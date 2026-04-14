PSG : Hakimi est ravi de son retour en force après le choc de la CAN

Alors que certains observateurs lui prédisaient une baisse de forme après la finale de la CAN 2025 (perdue sur le terrain) face au Sénégal, Achraf Hakimi a confirmé être de retour en pleine forme physique malgré son grave pépin physique durant la saison : «ce n’était pas une saison facile pour moi, surtout après ma blessure. Je devais revenir très vite pour la CAN. C’était une blessure très difficile mais maintenant je me sens bien, je suis très content du niveau que j’ai en ce moment», a expliqué l’international marocain, qui a réalisé une très grosse prestation face aux Reds au Parc des Princes.

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Il a poursuivi : «je pense que demain ce sera un match très important pour nous. Il faudra faire attention à tous les détails et il faut être prêt à donner son maximum. Je pense que la différence par rapport à l’année dernière, c’est qu’on a plus de confiance. On est les champions en titre et on sait comment on doit gérer ce type de match», a-t-il ajouté.

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