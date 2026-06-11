River Plate : Pablo Longoria veut recruter un gros nom de l’OM

Une fois encore, l’OM replonge dans un nouveau projet. Le directeur sportif Medhi Benatia a quitté le navire, tout comme son ancien président Pablo Longoria, déclassé et écarté. L’Asturien n’a pas mis de temps avant de retrouver un nouveau projet puisqu’il a été nommé directeur sportif de River Plate en avril, seulement quelques semaines après l’officialisation de son départ de l’OM.

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Mais même à des milliers de kilomètres de Marseille, Longoria pourrait encore penser sur le mercato de son ancien club cet été. On ne connaît pas encore précisément les intentions du nouveau directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi sur le mercato, ni celles du président Stéphane Richard, mais ce qu’on sait, c’est que Pablo Longoria garde un oeil attentif sur ce qu’il se passe dans le sud de la France.

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Facundo Medina avait quitté River Plate en 2018

Comme le révèle le média argentin TyC Sports, le dirigeant de 40 ans aimerait attirer Facundo Medina du côté de River Plate. Un an après l’avoir fait venir à Marseille en provenance du RC Lens, Longoria souhaiterait le rapatrier dans son club formateur, quitté en 2018 après un seul petit match en professionnel. En plus de Nicolas Otamendi, déjà officialisé, Longoria aurait l’intention d’attirer plusieurs joueurs aux références européennes. Medina, dont il a toujours loué la combativité et la personnalité, en fait partie.

Des discussions préliminaires ont déjà été amorcées entre les deux parties. Si aucun progrès significatif n’est à relever pour le moment, le dialogue reste ouvert dans les deux camps. Actuellement avec la sélection argentine dans le cadre de la Coupe du Monde, Medina garde une affection particulière pour son ancien club. «Je serai toujours reconnaissant envers River Plate car ils m’ont sorti des bidonvilles », avait-il confié à l’époque comme le rappelle TyC Sports. Pour rappel, l’OM avait déboursé 22 millions d’euros pour recruter l’international argentin, souvent gêné par des blessures cette saison. On imagine qu’une offre équivalente ou supérieure à ce tarif ferait au moins réfléchir la direction marseillaise…