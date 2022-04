Serie A : la Juventus mise en échec à domicile par Bologne

Opposée ce samedi en fin d'après-midi pour le compte de la 33e journée de Serie A, à Bologne (13e), la Juventus Turin (4e), qui restait sur cinq victoires lors des six dernières journées de championnat, avait l'occasion de revenir à 1 point de Naples en cas de succès ce week-end et avant la rencontre des Napolitains face à l'AS Rome. Leurs adversaires du jour quant à eux n'ont pas été en réussite à l'extérieur cette saison, ne remportant que trois petits matchs hors de leurs bases, la dernière victoire remontant au succès sans équivoque face à Sassuolo fin décembre (0-3). Si le trio d'attaque Dybala-Vlahovic-Morata était bien aligné, la Vieille Dame se montrait tout de même peu précise face au but. Les deux équipes rentraient donc aux vestiaires avec un score nul et vierge.

Dès le retour de la pause, les Rossoblù i Veltri créaient la surprise en ouvrant le score grâce au 12e but en championnat de l'international autrichien, Marko Arnautovic, bien servi dans la surface par Soriano (52e). En fin de rencontre, la Juventus pensait obtenir un pénalty, mais la VAR douchait tout espoir (84e), avant que les joueurs de Bologne, Soumaoro et Medel ne se fassent tout deux expulser, l'un pour une grosse faute, l'autre, pour deux cartons jaunes obtenus successivement pour contestation (85e), laissant donc de l'espace à la Vieille Dame qui égalisait dans les derniers instants grâce à une réalisation de Dusan Vlahovic d'une tête sur corner. Le Serbe marquait pour la première fois lors de deux journées consécutives de Serie A sous le maillot de la Juventus. Les Bianconeri laissent échapper deux points importants. Statu quo au classement.