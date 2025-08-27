Menu Rechercher
Le LOSC pousse pour Elliot Stroud

Le maillot du LOSC pour la saison 2021-2022 @Maxppp

Désireux de renforcer son effectif avant la fin du mercato estival, le LOSC ne lâche pas Elliot Stroud. D’après les informations de Sportbladet, le club français a formulé une nouvelle offre pour le milieu gauche de 23 ans, joueur de Mjällby, actuel leader de l’Allsvenskan (première division suédoise). Cette proposition atteindrait plus de 3,5 millions d’euros, ce qui représenterait la vente la plus chère de l’histoire du club.

De son côté, Mjällby souhaite conserver son joueur au moins jusqu’à la fin de la saison, prévue pour novembre 2025. Le directeur sportif Hasse Larsson a été clair : aucun départ ne sera accepté cet été, sauf si Elliot Stroud est immédiatement prêté au club suédois. Reste à savoir si le LOSC parviendra à faire fléchir les dirigeants.

