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Ligue des Champions

LdC : Andy Diouf enrage après les erreurs de l’Inter

Par Maxime Barbaud
1 min.
Andy Diouf @Maxppp

L’Inter peut nourrir de profonds regrets. Largement dominateurs face à un fébrile Real Madrid, les Nerazzurri se sont inclinés 2-1 en ouverture de Ligue des Champions à cause de deux grosses bourdes défensives en première période. Courtois a fait le reste en préservant les siens à de très nombreuses reprises, jusqu’à la réduction de l’écart de Carlos Augusto. Titulaire et auteur d’un bon match dans le couloir droit, Andy Diouf avait la mine défaite sur Foot+.

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« On a fait des choses intéressantes, mais c’est dommage, car il y a ces deux erreurs qui nous coûtent deux buts. C’est le haut niveau, on apprend », philosophe l’ancien Lensois, qui préfère positiver pour la suite de la compétition. « On a un gros collectif, tous les postes sont doublés. La qualité est là, il faut juste éviter des erreurs comme celles-là. » Son vestiaire le sait le premier.

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