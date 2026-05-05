Ligue des Champions : la réponse forte du PSG à Vincent Kompany et au Bayern Munich

Le match aller avait tenu toutes ses promesses, et bien au-delà. Dans une rencontre d’une intensité rare, le PSG a su arracher une victoire assez historique face au Bayern Munich, dans ce qui restera probablement comme l’un des plus grands matchs de l’histoire de la Ligue des Champions. Des buts, des stars au rendez-vous, des rebondissements… tout y était. 90 minutes de pure folie au Parc des Princes qui ont accouché d’un 5-4 en faveur des Parisiens. Et même si les spectateurs en ont eu pour le prix de leurs billets, cette victoire a de quoi donner certains maux de crâne aux deux entraîneurs avant la manche de ce mercredi en Bavière. Alors que la rencontre de demain pourrait encore accoucher d’un scénario fou comme l’a promis Vincent Kompany ce mardi, Paris a un léger avantage au score à conserver.

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Luis Enrique cite Rafael Nadal

Alors qu’ils menaient 5-2 à 30 minutes de la fin, les Parisiens ont encaissé deux buts, ce qui a permis au Bayern de revenir à une petite unité avant la réception du PSG. Mais personne, dans le vestiaire du Parc des Princes, ne se fait d’illusions. Luis Enrique a été direct en conférence de presse ce mardi : «quand tu joues ce type de match, contre cet adversaire qui est sans aucun doute la plus forte équipe qu’on ait pu affronter, la première chose que je veux transmettre c’est qu’on a un avantage d’un but, mais ça ne représente rien dans le football. On a l’expérience de l’année dernière. On cherche tout le temps d’être à la hauteur pour nos supporters.» Le ton est donné : pas question de se reposer sur un maigre acquis.

Avant le match retour de ce mercredi, la tension entre les deux clubs est à son maximum. Face à un Bayern Munich à domicile et déterminé à renverser la vapeur devant son public, le PSG sait que le danger rôde à chaque transition adverse. Pour Luis Enrique, affronter les meilleurs reste une source d’énergie, à l’image de ce qu’il a emprunté à la légende du tennis : «Rafa Nadal a dit un jour qu’à un moment de sa carrière, ses confrontations avec Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. C’est ce que nous voulons, on a de l’admiration pour le Bayern, mais c’est une motivation pour être meilleur.»

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Munich réussit bien à Luis Enrique et au PSG

Sur le plan tactique, le technicien espagnol n’est pas venu à Munich pour subir. Le PSG ira chercher les Bavarois dans leur camp, comme à l’aller. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Warren Zaïre-Emery, en conférence de presse juste avant son entraîneur : «on va essayer d’imposer notre jeu, les presser, aller les chercher dans leur camp pour se créer des occasions. Il faudra défendre haut, empêcher les transitions, aller vite. Ils peuvent déstabiliser n’importe quel bloc. Il faudra des prises à deux ou à trois et avoir le ballon le plus possible.» Un plan assumé, presque provocateur, face à l’une des meilleures équipes d’Europe.

Reste une dernière arme dans la besace parisienne : les 4 000 supporters qui feront le déplacement en Bavière. «On veut être à la hauteur de nos supporters, qui seront 4 000 à chanter tout le temps. C’est une grande motivation», a glissé Luis Enrique. Par le passé, cette Allianz Arena avait souri à l’entraîneur ibérique comme il l’a lui-même confié : «on n’a pas besoin de surplus de motivation, on est déjà à 100%. Ce sont de bons souvenirs quand nous retournons à Munich, ce sera toujours un vrai plaisir. On peut se rappeler de l’année dernière et si je remonte plus loin, quand j’étais l’entraîneur de Barcelone, l’année de notre victoire, on a joué contre le Bayern en demi-finale, avec le retour à Munich. On a gagné la finale ensuite. Pour moi, c’est encore plus motivant.» Le PSG a prouvé l’an passé qu’il savait puiser dans les moments de vérité une résilience hors du commun. Ce mercredi, dans l’antre bavaroise, il s’agit de confirmer que Paris est prêt à aller décrocher une finale de Ligue des Champions.

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