Menu Rechercher
Commenter 14
Coupe du Monde

Équipe de France : Didier Deschamps a dîné à l’Elysée ce dimanche

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Quelques heures après la défaite des Bleus face à l’Angleterre (4-6) à Miami pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a été reçu dimanche soir à l’Élysée par Emmanuel Macron, d’après plusieurs sources concordantes. Accompagné de membres de son staff, le technicien a partagé un dîner confidentiel avec le président de la République pour un ultime débriefing en petit comité.

La suite après cette publicité

Ce rendez-vous marque la fin d’une ère, scellant le départ de DD après quatorze années passées à la tête de l’Équipe de France. Pour lui succéder, l’arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur est attendue et devrait être officialisée dans les prochains jours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier