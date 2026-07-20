Équipe de France : Didier Deschamps a dîné à l’Elysée ce dimanche

Quelques heures après la défaite des Bleus face à l’Angleterre (4-6) à Miami pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a été reçu dimanche soir à l’Élysée par Emmanuel Macron, d’après plusieurs sources concordantes. Accompagné de membres de son staff, le technicien a partagé un dîner confidentiel avec le président de la République pour un ultime débriefing en petit comité.

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Ce rendez-vous marque la fin d’une ère, scellant le départ de DD après quatorze années passées à la tête de l’Équipe de France. Pour lui succéder, l’arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur est attendue et devrait être officialisée dans les prochains jours.