Le nouveau projet football de Mourad Boudjellal

«Boudjellal réapparaît». Var Matin l'assure en une, Mourad Boudjellal est en contact avec la direction du Hyères FC, actuel 7e du groupe C de National 2. L'ancien patron du RC Toulon l'a lui-même confirmé dans les colonnes du quotidien régional. «Je n’ai pas encore pris ma décision, mais si j’y vais, c’est pour aider, sans plus, de façon très modeste. Mon ambition est de concurrencer La Crau et Le Pradet !(rires) C’est vrai que je veux aller dans le monde amateur, mais en amateur !», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«J’ai rencontré plusieurs dirigeants de clubs. Ce sont de vrais passionnés, qui ne sont pas là pour l’argent mais pour les relations humaines. Des choses fortes. Et en plus tu es chez Marcel Pagnol ! L’information est bonne et fausse en même temps car je n’ai pas pris ma décision. La seule décision que j’ai prise, c’est de ne pas me mettre de pression !», a-t-il lancé dans son style reconnaissable entre mille.

Quid de l'OM ?

La publication locale indique que les discussions sont à un stade assez avancé et que l'homme d'affaires deviendrait «actionnaire majoritaire ou président» dans un projet omnisport qui inclurait également le Hyères Toulon Basket. Forcément, une telle annonce fait renaître l'ambition au sein du club varois, lassé de végéter en quatrième division.

Cette nouvelle pose toutefois une question sur l'autre projet de Boudjellal, à savoir le projet de reprise de l'Olympique de Marseille (avec ou sans l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi ?), qu'il semblait toujours vouloir mener lors de sa récente tournée médiatique pour la promotion de son dernier livre. On devrait bientôt en savoir plus.