Équipe de France : le comportement de Kylian Mbappé passé au crible

C’était un sujet un peu délicat, et qui avait logiquement fait beaucoup parler en mars dernier. Suite aux différents départs des Bleus de joueurs comme Hugo Lloris ou Raphaël Varane, il fallait chercher un nouveau capitaine. Si Antoine Griezmann était pour beaucoup le favori, c’est finalement Kylian Mbappé qui avait été choisi. Ce qui avait d’ailleurs un peu perturbé le joueur de l’Atlético, qui a tout de même accepté la décision de son sélectionneur.

Et on dirait bien que Kylian Mbappé fait plutôt l’unanimité en interne. Le quotidien L’Equipe lui consacre ainsi un article dans son édition du jour, dans lequel on en apprend plus sur son comportement et son attitude en tant que leader officiel du vestiaire. On apprend notamment qu’aux yeux du groupe, il reste le même et n’a pas, par exemple, pris la grosse tête ou pris son rôle trop au sérieux.

Un capitaine discret

Effectivement, le Bondynois reste plutôt discret et ne veut pas en faire trop. Il n’est ainsi pas partisan des longs discours, et préfère des prises de paroles courtes, comme le rapporte le journal. Des petits discours qu’il tient avant les matchs ou pendant les échauffements. Conscient de son influence auprès de ses pairs, il sait qu’il n’a pas besoin de surjouer. Et s’il a quelque chose à dire à un partenaire, il préfère le faire individuellement ou en petit comité.

En revanche, s’il est exemplaire dans le vestiaire et apprécié de ses coéquipiers, dans les bureaux de la Fédération certains sont un peu froissés par ses positions. Son communiqué lors de l’affaire Nahel en juin avait par exemple surpris du monde, tout comme la fameuse histoire de la renégociation des droits à l’image. Pour ces questions liées à l’extrasportif, il n’hésite pas à assumer ses positions lui-même ou suivre les consignes de son entourage, sans forcément prendre en compte l’avis des dirigeants. Le début de l’ère Mbappé.