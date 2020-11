Atlético de Madrid : les premiers mots de Geoffrey Kondogbia

La suite après cette publicité

Après plusieurs semaines d'attente, l'Atlético de Madrid a enfin pu mettre la main sur Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain a pu rejoindre les Colchoneros, qui avaient un mois pour recruter un joker dans le championnat national après la fin du mercato suite au départ de Thomas Partey à Arsenal. Pour convaincre Valence de le lâcher, le club madrilène a dû débourser 12 M€ plus 2 M€ de bonus. Le joueur, d'accord depuis un moment, s'est, lui, engagé jusqu'en 2024. Ce jeudi, il a évoqué son choix lors d'un entretien accordé au site officiel de l'Atlético.

Il a commencé par expliquer qu'il était fier et excité de rejoindre les Colchoneros. Ensuite, il a ajouté : «j'ai hâte de jouer mon premier match (...) Je peux apporter mon travail et mon engagement au club, à mes coéquipiers et aux supporters. C'est le plus important et ensuite je pourrais peut-être apporter plus de choses». Puis, il a dit quelques mots sur son nouvel entraîneur. «Jusqu'à présent, je n'ai jamais travaillé avec lui (Diego Simeone) mais ce que je sais d'un point de vue extérieur, c'est qu'il concourt au plus haut niveau depuis de nombreuses années et qu'il transmet des valeurs à ses joueurs comme l'engagement et le travail. Je pense que ce sont des choses très importantes pour atteindre des objectifs». Enfin, il a évoqué ses retrouvailles avec Yannick Ferreira Carrasco, qu'il a connu à Monaco. «Nous avons vécu de très bonnes choses dans le passé, maintenant cela concerne le présent et l'avenir. Je suis très heureux de jouer à nouveau avec lui parce que c'est un très bon garçon, sur le plan professionnel et personnel». Tout est donc réuni pour que l'aventure madrilène de Kondogbia soit couronnée de succès.