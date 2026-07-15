France : Eric Ciotti défend Lucas Digne

Ce mardi soir, l’équipe de France a été logiquement éliminée de la Coupe du Monde 2026 aux portes de la finale après sa défaite face à l’Espagne (0-2). Coupable d’une faute qui offre le penalty et le premier but à Oyarzabal, Lucas Digne est passé à côté de son match et n’a donc pas échappé aux critiques, au contraire. Et certains en ont profité pour faire de la récupération politique, forcément.

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Le maire de Nice, Éric Ciotti, a publié un message de soutien à Lucas Digne, qui aurait été victime d’insultes anti-blancs sur les réseaux sociaux. «J’apporte tout mon soutien au latéral français Lucas Digne victime d’insultes racistes suite à l’élimination des Bleus. L’équipe de France et le maillot français n’ont pas de couleur en dehors du drapeau tricolore !»