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Coupe du Monde

France : Eric Ciotti défend Lucas Digne

Par La Rédaction FM
1 min.
Lucas Digne avec l'équipe de France @Maxppp

Ce mardi soir, l’équipe de France a été logiquement éliminée de la Coupe du Monde 2026 aux portes de la finale après sa défaite face à l’Espagne (0-2). Coupable d’une faute qui offre le penalty et le premier but à Oyarzabal, Lucas Digne est passé à côté de son match et n’a donc pas échappé aux critiques, au contraire. Et certains en ont profité pour faire de la récupération politique, forcément.

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Le maire de Nice, Éric Ciotti, a publié un message de soutien à Lucas Digne, qui aurait été victime d’insultes anti-blancs sur les réseaux sociaux. «J’apporte tout mon soutien au latéral français Lucas Digne victime d’insultes racistes suite à l’élimination des Bleus. L’équipe de France et le maillot français n’ont pas de couleur en dehors du drapeau tricolore !»

Pub. le - MAJ le
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