Emanuel Emegha buteur pour sa première avec Chelsea

Recruté cet hiver par Chelsea en provenance de Strasbourg (puis prêté jusqu’à cet été avec le club alsacien), Emanuel Emegha n’a pas tardé à se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant néerlandais a trouvé le chemin des filets lors de la victoire des Blues face à Crawley (3-1) à l’occasion d’un match amical disputé à huis clos au centre d’entraînement de Cobham. Une première réalisation encourageante pour celui qui est attendu comme l’un des nouveaux atouts offensifs du club londonien.

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Chelsea avait ouvert le score juste avant la pause grâce à Jamie Gittens, avant d’accélérer en seconde période. Emanuel Emegha a ensuite inscrit son premier but avec les Blues avant que Liam Delap ne scelle le succès des hommes de Xabi Alonso qui débute donc par une victoire son mandat. Une entrée en matière réussie pour l’ancien Strasbourgeois, qui lance idéalement son aventure londonienne.