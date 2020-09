Le message rassurant de Thiago Mendes après son accident de la route

Thiago Mendes sera absent pour le match de l'Olympique Lyonnais à Montpellier. Le milieu de terrain brésilien ne fera pas le déplacement dans l'Hérault à cause d'un accident de la route, qui lui a laissé quelques blessures. L'ancien Lillois est heureusement hors de danger.

Et il a communiqué sur son état de santé et sur les circonstances de l'accident via son compte Instagram : « hier, sur le chemin de l'entraînement, j'ai été surpris par un camion qui a heurté l'arrière de notre voiture. C'était une grosse frayeur ! Par la grâce de Dieu, je n'ai eu que quelques blessures et je suis sous observation médicale. Dieu merci, je vais bien ».