Monaco : Besiktas tient un accord avec Kassoum Ouattara

Désireux de quitter le Rocher pour retrouver un temps de jeu régulier, Kassoum Ouattara est sur le point de boucler ses valises. Si le départ quasi acté de Caio Henrique vers l’Ajax Amsterdam (les deux clubs ont trouvé un accord) aurait pu rebattre les cartes dans le couloir gauche monégasque, l’international Espoirs tricolore (21 ans) a maintenu son envie de relever un nouveau défi. Fort de son expérience en Ligue 1 (15 apparitions la saison passée) et de ses matchs disputés en Ligue des Champions, le natif de Paris n’a pas manqué de sollicitations. Comme nous vous le révélions mi-juin, la piste menant à Besiktas était particulièrement chaude suite à un échange très positif avec Vincenzo Italiano.

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C’est désormais une réalité : selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’entourage du joueur et la formation turque. Le technicien italien s’est montré extrêmement persuasif, à tel point qu’il a fait de l’ancien Amiénois son unique priorité pour ce mercato. Fort de cette entente contractuelle avec le latéral gauche, le club stambouliote a passé la vitesse supérieure auprès de la direction de l’AS Monaco. Les deux clubs négocient actuellement les termes d’un transfert sec dont le montant tourne autour des 10 millions d’euros. Cependant, le club de la Principauté continue d’écouter d’autres prétendants. Une écurie de Premier League s’est mis en tête de recruter Ouattara mais en est à un stade moins avancé que le club turc.