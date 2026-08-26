Manchester City prépare une offre astronomique pour Enzo Fernandez

Manchester City ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Après la venue d’Ayyoub Bouaddi officialisée ce mercredi, un élément de premier plan est espéré avant la fermeture du mercato. Enzo Fernandez (25 ans) est toujours dans le viseur, malgré le premier chapitre de ce dossier qui s’est clos il y a dix jours. Chelsea avait fixé une dead-line pour recevoir une offre. Celle-ci était de 120 M€ et avait été jugée insuffisante pour un élément recruté au même prix à l’hiver 2023 et devenu depuis une référence mondiale à son poste.

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Ce délai est passé mais cela n’empêche pas les Skyblues de repasser à l’action. Depuis le début de l’été, les Blues ne souhaitent pas voir partir l’Argentin. Il fait partie des capitaines de l’effectif derrière Reece James. Seulement, le milieu de terrain a besoin d’un nouveau challenge, d’un autre cadre aussi que celui souvent incompréhensible de Chelsea. Il a faim de titres et veut rejoindre une équipe dominante. Le club de Londres est en train de se résoudre à le perdre car l’occasion est en passe de se présenter.

Manchester City en a fait sa nouvelle priorité

Fernandez n’ira sans doute pas au Real Madrid comme il l’a longtemps espéré au début de l’été. La BBC indique qu’une nouvelle offre est en préparation du côté de l’Etihad Stadium, et celle-ci devrait convenir ou pas loin. Depuis le début du feuilleton, Chelsea réclame au moins 140 M€ pour commencer les négociations. C’est justement cette somme qui devrait atterrir sur le bureau de la direction dans les prochaines heures. Le vice-champion du monde en titre est devenu la nouvelle priorité d’Enzo Maresca, un entraîneur qu’il connaît bien.

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C’est avec lui que l’ancien élément de Benfica a explosé au plus haut niveau lorsqu’il était assis sur le banc de Chelsea. Il en a été évincé en fin d’année dernière avant de rebondir à Manchester City cet été pour prendre la suite de Pep Guardiola. Il doit incarner l’homme du renouveau. Le transfert possible d’Enzo Fernandez chez un concurrent de Premier League devrait animer les derniers jours de mercato en Angleterre. Hué par les supporters anglais tous les week-ends, l’Argentin pourrait également devenir la recrue la plus chère de Premier League, record actuellement détenu par Alexander Isak et ses 145 M€ à Liverpool l’an passé.