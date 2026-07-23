Michael Olise a fait un foot en chaussettes avec des inconnus dans un parc à New York

Meilleur passeur de la Coupe du Monde 2026, Michael Olise fait les gros titres de la presse sportive. Si une affaire extrasportive est venue le contrarier, le joueur du Bayern Munich fait surtout parler en raison de son éventuel départ au Real Madrid.

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Mais avant de rentrer en Europe, le milieu offensif de l’équipe de France s’est autorisé quelques jours de vacances aux États-Unis. Le compte Instagram Goodrecsports révèle en effet qu’Olise est venu faire un petit match de football avec des inconnus à New York. Et pour l’anecdote, le Français a régalé alors qu’il jouait en chaussettes.