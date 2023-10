Liverpool a choisi un remplaçant étonnant pour Mohamed Salah

La suite après cette publicité

Cet été, Liverpool a été à deux doigts de perdre Mohamed Salah. Il a notamment été question d’un départ pour l’Arabie saoudite, qui ne n’est finalement pas produit, le principal concerné ayant décidé de rester du côté d’Anfield pour quelques mois encore. Mais en Angleterre, on le sait, une vente de l’attaquant à un des clubs de Saudi Pro League reste d’actualité dans un avenir (très) proche.

Le joueur de 31 ans réalise en plus un bon début de saison avec les Liverpuldiens, actuellement quatrièmes au classement de la Premier League, à seulement trois points de la première place. Et Salah n’est pas étranger à cette bonne entame de son équipe, lui qui a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 8 rencontres de championnat. Jürgen Klopp peut donc s’estimer heureux…

Un transfert record ?

Seulement, comme l’explique le Mirror, les Reds savent qu’il s’agit peut-être des derniers mois de Salah sous la tunique rouge. La publication anglaise explique même que la direction a déjà trouvé un remplaçant : Leroy Sané. L’ailier du Bayern, passé par Manchester City, est ainsi l’objectif prioritaire de l’écurie de la Mersey pour remplacer l’Egyptien. En grande partie parce qu’il plaît beaucoup à Klopp.

Le Mirror rajoute que Liverpool est prêt à faire sauter son record de transfert, qui est actuellement "détenu" par Darwin Núñez, qui a coûté près de 100 millions d’euros bonus compris. Le joueur de 27 ans, arrivé à Munich en 2020, réalise une belle entame de saison avec 7 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, et on imagine que le Bayern ne le bradera pas…