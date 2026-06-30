Coupe du Monde 2026 : les premiers huitièmes sont connus

Les affiches des huitièmes de finale se bâtissent peu à peu à mesure que les seizièmes de finale s’enchaînent. Le Canada a ainsi découvert son adversaire cette nuit, en voyant le Maroc se qualifier aux dépens des Pays-Bas durant la séance de tirs au but.

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C’est désormais le Brésil qui a découvert son adversaire, en regardant Côte d’Ivoire Norvège. Et c’est la Norège, qui à la faveur de sa victoire 2-1, défiera le Brésil de Carlo Ancelotti à New York.

Les premières affiches des 8es de finale :

Canada-Maroc

Paraguay-France ou Suède

Brésil-Norvège