MU : Bruno Fernandes repousse une deuxième offre de prolongation

Les négociations autour de l’avenir de Bruno Fernandes à Manchester United s’enlisent. Selon les informations de la BBC, le capitaine portugais de 32 ans a repoussé une deuxième offre de prolongation transmise par sa direction. Lié aux Red Devils jusqu’à la fin de la saison, le milieu offensif refuse pour l’instant de s’inscrire dans la durée à Old Trafford, poussant le club mancunien à envisager sérieusement d’activer sa clause unilatérale d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2028, avant le 1er janvier prochain pour éviter de le voir négocier librement avec des clubs étrangers dès cet hiver.

La suite après cette publicité

Ce blocage contractuel intervient dans un climat sportif particulièrement agité à Manchester, marqué par le limogeage de l’entraîneur Michael Carrick ce jeudi après le pire début de saison du club en championnat depuis 40 ans. En quête de trophées majeurs alors qu’il entame la dernière partie de sa carrière, Bruno Fernandes - auteur de six buts en treize apparitions cette saison - attend désormais des garanties sportives. La direction mancunienne mise ainsi sur la nomination actée de Mauricio Pochettino sur le banc pour relancer le projet et convaincre son meneur de jeu de parapher un nouveau bail.