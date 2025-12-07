Menu Rechercher
Coupe arabe : le Qatar est éliminé après sa défaite face à la Tunisie, la Palestine finit en tête

Par Valentin Feuillette
Akram Afif avec le Qatar @Maxppp

La Tunisie a conclu sa 3e journée de la Coupe arabe organisée au Qatar par une victoire éclatante face au pays hôte (3-0). Ben Romdhane a ouvert le score à la 16e minute avant que Meriah (62e) puis Ben Ali dans le temps additionnel (90e+1) ne viennent sceller le succès tunisien. Ce résultat permet aux Aigles de Carthage de terminer à la 3e place du groupe, tandis que le Qatar ferme la marche au 4e rang.

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
3 Flag Tunisie Tunisie 4 3 +2 1 1 1 5 3
4 Flag Qatar Qatar 1 3 -4 0 1 2 1 5

Dans l’autre rencontre, la Syrie et la Palestine se sont neutralisées (0-0) au terme d’un match engagé mais sans but. Solide et appliquée, la Palestine conserve ainsi la 1re place du groupe, tandis que la Syrie, malgré ses efforts offensifs, doit se contenter de la 2e position.

