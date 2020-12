Après sa belle victoire à Old Trafford, le PSG a son destin en main. Pour cette ultime journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG sait qu'il terminera premier s'il remporte son match face à Istanbul BB au Parc des Princes. Une affiche, diffusée ce mardi en direct sur RMC Sport à 21h qu'il ne faut absolument pas rater, et ce, pour quatre raisons.

4 raisons de ne pas rater PSG-Istanbul BB

Le PSG a retrouvé des couleurs en une semaine. D'une équipe moribonde, la formation de Thomas Tuchel vient de gagner deux fois de suite 3-1 et s'est remise la tête à l'endroit aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Et c'est bien connu, quand la victoire et la manière sont là, les jambes sont soudainement plus légères. Dès lors, le match pourrait bien tourner au cauchemar pour une formation turque qui n'a plus rien à espérer. Une avalanche de buts est à prévoir d'autant que Neymar retrouve la forme, tout comme Moise Kean et Kylian Mbappé buteurs face à Montpellier samedi dernier.

L'attaquant international français sera attendu au tournant. Alors qu'il n'a plus marqué depuis un an en Ligue des Champions, le champion du monde 2018 reste sur une prestation insipide face à Manchester United et va devoir se réveiller. L’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas rater ce match, c’est le côté ultra décisif de la rencontre. Si Paris remporte son match, il sera assuré de terminer à la première place du classement. Ce qui serait assez inespéré à la vue de la phase aller disputée par le club parisien. Mais les supporters parisiens peuvent se rassurer, le PSG réussit souvent très bien face aux clubs turcs. En 11 confrontations, à chaque fois dans des rencontres officielles, le bilan pour Paris est de 7 victoires, 1 nul et seulement 3 défaites et aucune au Parc des Princes.

